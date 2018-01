Kaká vai ficar no Milan até 2010 Para evitar o risco de perder um dos seus principais jogadores para alguma outra potência européia, a diretoria do Milan agiu rápido e anunciou nesta sexta-feira que prorrogou o contrato do meia Kaká por um ano mais. O jogador brasileiro - que chegou ao Milan em 2003 e assinou contrato até 2009 - vai ficar no clube até 2010. ?Minha relação com o Milan está cada vez mais forte e espero prolongar essa relação a cada ano, para chegar até o final da minha carreira aqui dentro?, afirmou o jogador. ?Por aqui já passaram grandes campeões que escreveram páginas importantes do futebol. Além disso, o Milan não é apenas futebol, mas também relações humanas, amizade, um clube-família. É por isso que eu gostei tanto daqui", acrsecentou. O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, retribuiu os elogios e disse que quando trouxe o jogador, em agosto de 2003, "tinha certeza que estava chegando um atleta importante e fundamental para o Milan".