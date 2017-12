Kaká vai jogar com a camisa 30 no Milan Kaká já sabe qual o número que usará no Milan. Ontem, pouco antes do início da partida que o time perdeu por 2 a 0 para a Juventus pelo "Torneio Berlusconi", a direção do clube comunicou oficialmente que ele jogará com a camisa 30 - o 8, que é o seu preferido, pertence a Gattuso, e o 23, que usou na Copa do Mundo, é de Ambrosini. O craque está se transformando rapidamente em um xodó do Milan. Na cobertura de seu desembarque em Milão, os jornais deram grande destaque ao seu talento e também à sua boa aparência e ao seu "ar intelectual". O site do clube exalta sua classe como jogador e destaca seu "coração rubro-negro", dizendo que desde o início da negociação ele deixou claro que gostaria de jogar no Milan.O texto que fala sobre sua chegada diz que ele é "o símbolo do novo Milan". O presidente Silvio Berlusconi - que é o primeiro ministro da Itália - teve ontem seu primeiro contato com Kaká. E mostrou muita satisfação pela contratação. "Ele é um grande investimento para o futuro do Milan. É um ótimo jogador, com potencial para se transformar num fora de série." Kaká já passou por alguns exames ontem no moderno centro médico do clube, o Milan Lab. Hoje ele completará os exames e deverá ser apresentado à imprensa. Amanhã começará a treinar com seus novos companheiros. Ele estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti para o jogo do dia 29 em Montecarlo contra o Porto, pela Supercopa Européia.