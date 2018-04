Kaká vai representar Ronaldo em amistoso beneficente

O meia Kaká, que atua no Real Madrid, aceitou nesta segunda-feira o convite feito por Ronaldo e vai representar o Fenômeno no "Jogo contra a Pobreza", que será realizado na próxima segunda, em Portugal. O duelo, organizado anualmente por Ronaldo e pelo francês Zidane, doará toda a renda para ajudar as vítimas do terremoto que devastou o Haiti na semana passada.

"Estou muito feliz por poder participar dessa iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas) e junto com outros jogadores poder arrecadar fundos para o Haiti", disse Kaká em sua página no microblog Twitter.

Ronaldo teve sua participação vetada por Mano Menezes, que conta com ele nas partidas contra o Oeste, no próximo domingo, em Araraquara, e Mirassol, no dia 27, no Pacaembu. Foi mais uma resposta do treinador ao departamento de marketing, mostrando que não pretende abrir mão do Fenômeno em eventos extra campo. O treinador teme que essas iniciativas atrapalhe a campanha na Copa Libertadores da América.