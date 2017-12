Kaká vê jogo e Milan perde Como amuleto, não passou no teste o meia Kaká, que assistiu neste domingo ao primeiro jogo de sua nova equipe, o Milan. Ao lado do presidente do clube, Silvio Berlusconi, o ex-jogador do São Paulo viu o time italiano ser derrotado pela Juventus por 2 a 0, com gols de Alessandro Del Piero e Mauro Camoranesi. O ex-jogador do São Paulo, contratado por US$ 8,5 milhões, será apresentado oficialmente nesta segunda-feira. De acordo com o site oficial do Milan, Kaká, antes de assinar contrato, fará os exames médicos. A partida, disputada no Estádio San Siro, acontece todos os anos na Itália. É conhecida como "Troféu Berlusconi". Os gols do confronto foram marcados por Alessandro Del Piero e Mauro Camoranesi.