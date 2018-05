Kaká vê Ronaldo longe da briga por uma vaga na Copa

Kaká apontou que Adriano ainda tem lugar na seleção brasileira que vai disputar, a partir de junho, a Copa do Mundo na África do Sul, mas praticamente descartou a participação de Ronaldo. O craque do Real Madrid conversou com a O Estado de S. Paulo sobre o próximo ano e deixou claro que o artilheiro do Flamengo ainda disputa uma vaga na seleção de Dunga.

"Ele teve um ótimo ano. Ganhou o Campeonato [Brasileiro] e foi fundamental para o Flamengo. Além disso, foi eleito o melhor [atacante do torneio nacional]. Ele está definitivamente na briga", disse.

Já sobre uma eventual ida de Ronaldo para a Copa, Kaká hesita. "Ele mesmo indicou o contrário", disse. Modesto, o craque insiste que ninguém tem vaga garantida para a Copa de 2010. "O que queremos é levar alegria ao povo africano e espero que a seleção brasileira faça isso, para eles e para os brasileiros".

Na segunda-feira, Kaká esteve entre os cinco melhores do mundo em 2009. Mas não fez parte da seleção mundial, eleita pela Fifa e por 50 mil jogadores. Esse foi o terceiro ano consecutivo em que o brasileiro foi finalista.

O evento era a entrega do troféu de jogador do ano. Mas todos miravam 2010. O português Cristiano Ronaldo, que enfrentará o Brasil na primeira fase do Mundial, afirmou que sua seleção está pronta para encarar a de Dunga. "Portugal tem chance de ser campeã", apontou, indicando Espanha, Inglaterra e o próprio Brasil como os mais fortes.