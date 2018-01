Kaká vira arma para o clássico Dando voltas ao redor do gramado, sozinho, ontem, no CT do São Paulo, Kaká representava bem a fase que atravessa. Esquecido por Parreira da Seleção que disputará a Copa das Confederações, longe de qualquer especulação para a sonhada transação para um clube europeu, vaiado pela própria torcida, desanimada com suas últimas atuações, o jogador tentava se recuperar da torção no tornozelo direito e jogar o clássico de domingo contra o Corinthians, confirmado para o Morumbi, às 16h ? a tevê não conseguiu levar o jogo para o Interior. Enquanto a diretoria tentava se animar deixando claro que ele seria a "arma secreta" para o jogo contra o rival, Kaká vive seu inferno astral. E em silêncio. Leia mais no Jornal da Tarde