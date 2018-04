Kaká visita Paris e aumenta rumores sobre a Bola de Ouro

O meia brasileiro Kaká, favorito para receber a Bola de Ouro 2007, prepara uma viagem a Paris neste domingo, dia da entrega do prêmio na capital francesa, onde quer realizar o "sonho" de visitar a Torre Eiffel. Veja também: Kaká afirma que quer ser pastor quando parar de jogar O nome do vencedor do prêmio, concedido pela revista francesa France Football, ainda é mantido em segredo, apesar das especulações da imprensa italiana, que garantiu que o brasileiro, destaque do Milan na conquista da Liga dos Campeões na última temporada, ficará com o troféu. O presidente da sociedade que administra a Torre Eiffel, Jean-Bernard Bros, confirmou ter sido contatado para preparar uma visita privada de Kaká ao local neste domingo. O jogador do Milan estará presente em Paris no mesmo dia do anúncio do vencedor da Bola de Ouro 2007, que novamente será transmitido ao vivo em um programa de televisão da rede TF1. Em 2006, o troféu foi dado ao zagueiro italiano Fabio Cannavaro, do Real Madrid, que fez parte da seleção campeã da Copa do Mundo da Alemanha. Caso as especulações se confirmem no dia 2 de dezembro, Kaká será o quarto brasileiro a receber o prêmio, que foi concedido a Ronaldo (1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2005).