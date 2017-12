Kaká: "Vitória valeu para tirar o nervosismo do time" A vitória sobre a Croácia por 1 a 0 nesta terça-feira serve para acabar com a preocupação dos jogadores da seleção brasileira quanto ao desempenho do time na Copa do Mundo. Para o meia Kaká, eleito o melhor em campo pela Fifa e autor do gol que garantiu os três pontos, o time ainda tem alguns defeitos a corrigir, mas nada que a vitória não ajude a amenizar. "O time deles (Croácia) estava marcando bem, mas quando eles cansaram a coisa ficou um pouco mais fácil para nós. Neste jogo faltou um pouco mais de movimentação para criar as jogadas e criatividade, principalmente pelo lado direito. O resultado na estréia foi apertado, mas importante e valeu para tirar o nervosismo e a ansiedade", avaliou o meio-campista, logo na saída do campo. Já pensando na próxima partida, que é contra a seleção da Austrália no próximo domingo, Kaká não quis se aprofundar na avaliação, mesmo sabendo que o adversário neste momento é quem lidera o Grupo F (por ter ganho por 3 a 1 do Japão na estréia, na segunda-feira). "É uma seleção muito organizada, com jogadores que atuam na Europa e têm um técnico muito experiente", se limitou a dizer.