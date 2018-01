Kaká volta a fazer a diferença Novamente Kaká foi o craque do jogo na vitória do São Paulo sobre a Internacional, por 3 a 0, neste domingo cedo, no Limeirão. Ele foi o alvo dos torcedores, das fãs e também foco principal da imprensa. Com futebol de craque, pentacampeão aos 20 anos, a sua saída no Morumbi fica cada vez mais perto. O diretor de futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva, confirmou que a diretoria ironizou a proposta de US 6,5 milhões do Salamanca da Espanha. "Perguntamos quando eles iriam pagar as outras duas parcelas...", contou o diretor, mais conhecido como Leco. Ele, porém, é categórico em relação aos US$ 20 milhões que constam de multa contratual da maior estrela do Tricolor. "Neste caso já é um documento que segue a lei, mas garanto que não existe nada no momento", completou. A Juventus de Turim, da Itália, estaria acompanhando a evolução do novo fenômeno brasileiro. Mas o que acharia Kaká de tudo isso? Rejeitando o rótulo de salvador da pátria e garantindo que a partir do próximo jogo estará 100%, ele sonha em ajudar o São Paulo a conquistar alguns títulos. "Meu sonho é mesmo jogar na Europa, mas gostaria de deixar uma imagem mais forte no São Paulo", ponderou. Com relação ao time ele acha que está evoluindo e que a tranqüilidade vai permanecer "pelo menos durante uma semana" quando o time volta a campo, desta vez, para enfrentar a Portuguesa Santista.