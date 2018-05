Kaká volta a treinar com bola no Real Madrid

O meia brasileiro Kaká participou nesta quinta-feira do seu primeiro treinamento com bola no Real Madrid, desde a contusão que o afastou da equipe. O jogador sofreu uma pubalgia no início de novembro e desde então ficou afastado do time dirigido por Manuel Pellegrini.

Na atividade, de acordo com informações do site oficial do Real Madrid, Kaká "deu mostras de uma notável melhora". Assim, o retorno do meia brasileiro ao futebol parece estar próximo. Ele não atua desde o dia 29 de novembro, quando a equipe perdeu o clássico para o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, por 1 a 0.

A competição voltará a ser disputada neste final de semana, depois de ser paralisada por conta das festas de Natal. O Real Madrid, vice-líder do torneio, vai enfrentar o Osasuna no domingo, mas a presença de Kaká ainda não foi confirmada.