Kalil diz que Luxemburgo será só técnico no Atlético-MG O presidente Alexandre Kalil garantiu nesta quinta-feira que o técnico Vanderlei Luxemburgo não terá superpoderes no comando do Atlético Mineiro. O dirigente garantiu que o treinador, apresentado oficialmente na quarta-feira, terá que responder a ele, mesmo tendo um orçamento à sua disposição.