Kalil diz que Tardelli só sai do Atlético-MG se quiser

Na quarta-feira, Tardelli havia demonstrado interesse em ficar no Atlético em 2010. O jogador explicou que terá mais chances de ser convocado por Dunga para a Copa do Mundo da África do Sul se permanecer no clube mineiro.

Com a sucinta declaração desta quinta, o presidente atleticano abriu as portas do clube para o atacante, que foi o artilheiro do time no ano, com 42 gols em 55 jogos disputados. Somente no Brasileirão, foram 19 gols, o que lhe garante a liderança da artilharia, ao lado de Adriano, do Flamengo.