Kane dá empate ao Tottenham contra time da 4ª divisão na Copa da Inglaterra

Apenas na nona posição na quarta divisão do futebol inglês, o modesto Newport County viveu neste sábado um dos seus grandes momentos na temporada. Atuando em casa, o time esteve próximo de avançar de fase na Copa da Inglaterra, mas acabou sendo vazado no fim por Harry Kane, ficando no 1 a 1, em casa, contra o Tottenham.

O resultado fará os times voltarem a se enfrentar, mas agora no Estádio de Wembley, por uma vaga na quinta fase da tradicional competição. A data do duelo será determinada posteriormente pela Associação de Futebol da Inglaterra.

Após surpreender o tradicional Leeds United, hoje na segunda divisão nacional, na fase anterior, o Newport County esteve próximo de aprontar novamente neste sábado. Atuando em casa, o time abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Amond.

A reação do Tottenham demorou a acontecer. Aos 37 minutos da etapa final, porém, o sul-coreano Son fez cruzamento e o artilheiro Harry Kane marcou de cabeça, mantendo o time londrino vivo na Copa da Inglaterra.

OUTROS JOGOS

O West Ham foi surpreendido neste sábado ao ser eliminado pelo Wigan, que na temporada passada caiu para a terceira divisão inglesa e venceu em casa por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados aos sete minutos da etapa inicial e aos 17 do segundo, esse de pênalti, ambos pelo atacante Will Grigg, que disputou a Eurocopa de 2016 pela seleção da Irlanda do Norte.

Também neste sábado, em um duelo entre dois times da primeira divisão inglesa, o Southampton se deu melhor ao vencer o Watford por 1 a 0, com gol de Stephens. O Brighton & Hove Albion superou o Middlesbrough, da segunda divisão, por 1 a 0, fora de casa.

O Huddersfield Town empatou por 1 a 1 com o Birmingham, hoje na segunda divisão inglesa, forçando os times a se enfrentarem novamente. A situação é a mesma do Swansea, que ficou no 1 a 1 com o Notts County.

Entre outros resultados, o Coventry City passou de fase, assim como o Hull City e o Sheffield United.