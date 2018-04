Kane é convocado para o Europeu Sub-21 mesmo com oposição do Tottenham O atacante Harry Kane foi incluído nesta quarta-feira na lista prévia de convocados da seleção da Inglaterra para o Campeonato Europeu Sub-21, apesar do Tottenham ter exibido previamente e publicamente a sua preocupação com a possibilidade do jogador ser convocado, após uma brilhante, mas também cansativa temporada, em que já disputou 52 jogos.