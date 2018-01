Kane faz 3 em goleada do Tottenham, quebra marca de Messi e recorde de Shearer

Com três gols marcados nesta terça-feira, Harry Kane liderou o Tottenham em vitória por 5 a 2 sobre o Southampton, no estádio de Wembley, em Londres, e fez história ao quebrar duas marcas importantes no futebol, sendo uma mundial e outra local.

Com as três bolas na rede nesta rodada pós-Natal que é conhecida na Inglaterra como Boxing Day, o atacante chegou a 56 marcados no ano e se tornou o maior artilheiro de 2017, superando os 54 anotados por Lionel Messi, tanto por clubes como por seleções, entre janeiro e dezembro de 2017.

Além de superar o camisa 10 do Barcelona e da seleção argentina, Kane também ficou à frente do português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, do uruguaio Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, e do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, com 53 gols cada.

O inglês é o primeiro jogador desde David Villa, em 2009, a terminar um ano com mais gols do que Messi ou Cristiano Ronaldo. À época, o atacante espanhol anotou 43 gols entre janeiro e dezembro.

Em 2017, Kane também se provou mais eficiente do que Messi. Seus 56 gols foram feitos em 52 partidas, resultando em média de 1,07 gol por jogo. O argentino, por sua vez, marcou 54 vezes em 64 compromissos, com média de 0,84 gol por confronto.

RECORDES NO INGLÊS

Os três gols sobre o Southampton também fizeram de Harry Kane o jogador que mais marcou gols em um ano na história do Campeonato Inglês. O camisa 10 do Tottenham contabilizou 39 gols nos 12 meses de 2017, superando a marca anterior registrada por Alan Shearer, que balançou as redes por 36 vezes em 1995, com o Blackburn Rovers.

"Você tem tido um 2017 magnífico, Kane. Você merece esse recorde de mais gols na Premier League em um mesmo ano. Parabéns e continue seu ótimo trabalho", escreveu Shearer, em sua conta na rede social Twitter, ao já repercutir o feito de Kane durante o jogo do Tottenham.

Segundo a plataforma de estatísticas Opta, Kane também é o primeiro jogador na história a anotar seis "hat-tricks" (três gols em uma só partida) no Campeonato Inglês nos 12 meses de um ano.

A série de feitos de Kane até ofuscou o fato de que a goleada sobre o Southampton fez o Tottenham assumir de forma provisória a quarta posição do Campeonato Inglês, com 37 pontos, ficando dois à frente do Liverpool, que poderá retomar o posto ainda nesta terça-feira, quando enfrenta o Swansea, às 15h30 (de Brasília), em casa.

Já o Southampton estacionou nos 19 pontos, na 13ª posição, e corre o risco de ser ultrapassado por até quatro adversários no complemento desta 20ª rodada, a primeira do segundo turno da competição, que conta com um total de oito jogos nesta terça.

No duelo que abriu o Boxing Day nesta terça, Kane fez os seus dois primeiros gols já no primeiro tempo. Ele abriu o placar do jogo aos 22 minutos, completando de cabeça uma falta batida da esquerda por Eriksen. Pouco depois, aos 39, o astro ampliou desta vez ao completar uma assistência do sul-coreano Heung-Min Son.

Na etapa final, o Tottenham começou atropelando e em apenas seis minutos fez mais dois gols, Dele Alli e Son balançando as redes. Boufal descontou o placar para os visitantes após falha do goleiro Lloris, aos 19. Porém, apenas três minutos depois, Kane fez o seu terceiro gol no jogo depois de receber passe de Dele Alli. Dusan Tadic ainda marcou mais um pelo Southampton, mas já era tarde demais para qualquer reação.