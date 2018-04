Kannemann é apresentado no Grêmio e pede tempo para entrar em forma

O Grêmio apresentou nesta terça-feira o zagueiro uruguaio Walter Kannemann, de 25 anos, como seu mais novo reforço. O jogador foi contratado junto ao Atlas, do México, e assinou contrato por três temporadas com o time tricolor.

"Estou aqui para ajudar meus companheiros. Venho para o time que é o terceiro no torneio do Brasil, estou muito orgulhoso de pertencer a esta equipe. Tratarei de ser um zagueiro forte para, quando precise, eu dar segurança para a equipe", comentou.

Kannemann informou que também pode atuar nas laterais do campo e preferiu não prever uma data para a sua estreia. O zagueiro está de férias desde março e precisa aprimorar a forma física. "Se precisarem, jogo na lateral. Vou me colocar o melhor fisicamente possível para estar perfeito quando o técnico precisar de mim", comentou.

O vice-presidente do Grêmio, Alberto Guerra, entregou a camisa de número 4 ao jogador, que pertencia a Bressan, emprestado ao Peñarol. Na Copa do Brasil, ele deve ser titular ao lado de Pedro Geromel, já que Wallace Reis já atuou pelo Flamengo na competição. No Campeonato Brasileiro, terá de brigar pela posição.

O zagueiro começou a carreira no San Lorenzo, em 2010. Permaneceu por quatro temporadas no clube argentino, participou da conquista da Libertadores em 2014 e se transferiu para o Atlas, do México, no início de 2015.