Kannemann e Pedro Rocha também desfalcam Grêmio contra o Passo Fundo

O técnico Renato Gaúcho manteve o mistério na manhã deste sábado e fechou o treino do Grêmio, na última atividade de preparação para o jogo contra o Passo Fundo, neste domingo, pelo Campeonato Gaúcho. O treinador só liberou o treinamento na parte final, quando os jogadores já participavam do recreativo.

Assim, Renato Gaúcho adia até o limite a definição da equipe tricolor, que não terá o zagueiro Kannemann, o atacante Pedro Rocha e o meia Douglas. O defensor está gripado, Rocha ainda faz transição para iniciar os trabalhos físicos após lesão no calcanhar e Douglas sofreu grave lesão no joelho, e só voltará a jogar em seis meses.

Os favoritos para assumir estas três vagas são, respectivamente, Rafael Thyere, Everton e Miller Bolaños. No entanto, a torcida gremista só conhecerá a escalação a poucos minutos do início da partida, no domingo.

A provável escalação do Grêmio terá Marcelo Grohe; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Rafael Thyere e Marcelo Oliveira; Jaílson, Maicon, Ramiro e Bolaños; Luan e Everton.

Confira a lista de jogadores relacionados pelo Grêmio:

Goleiros: Bruno Grassi e Marcelo Grohe;

Zagueiros: Bressan, Geromel e Rafael Thyere;

Laterais: Bruno Cortez, Leonardo Gomes, Léo Moura e Marcelo Oliveira;

Meio-campistas: Arthur, Jaílson, Kaio, Lincoln, Maicon, Maxi Rodríguez, Michel e Ramiro;

Atacantes: Everton, Fernandinho, Jael, Luan e Miller Bolaños.