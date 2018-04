Kanouté não descarta retorno para o Tottenham Hotspur

O atacante malinês Frederic Kanouté pode deixar o Sevilla e retornar ao Tottenham, da Inglaterra, segundo palavras de seu representante, Christopher Mongai. Inclusive, o agente já teria conversado com o diretor esportivo do Tottenham, Damien Comolli, sobre a vinda do atacante já para o mês de janeiro, na abertura do mercado de inverno. Segundo a imprensa inglesa, a possibilidade ganha força diante da possível saída do búlgaro Dimitar Berbatov ao final da temporada. "A porta está aberta para que Kanouté saia em janeiro. Falei com Comolli e ele me comentou que ainda não sabe se querem um novo atacante, pedindo para que voltasse a conversar em 15 de dezembro para discutir a situação", disse. O agente de Kanouté comentou ainda que o jogador e sua família adoram Londres, além de destacar a boa relação de Kanouté com Juande Ramos, que estava no Sevilla e acertou recentemente com o time inglês. Por sua vez, o representante acha que a possível saída de jogadores como Kanouté ou o lateral-direito brasileiro Daniel Alves não prejudicariam o clube. "O Sevilla quer reconstruir sua equipe. O clube está no final de um ciclo, e acho que Kanouté e Daniel Alves já não são indispensáveis", afirmou.