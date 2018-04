Kanu vai disputar Copa da África O técnico Shaibu Amodu convocou Nwanku Kanu para reforçar a seleção da Nigéria na Copa da África, que começa no fim de semana no Mali. O atacante do Arsenal é o destaque da equipe, atual vice-campeã continental. O único atleta que atua no país, dentre os 22 relacionados, é o zagueiro Eric Ejiofor, do Enyimba. A maioria joga na Europa.