Kardec diz que também é titular e prevê pressão contra o Palmeiras

O atacante Alan Kardec fez dois gols na vitória do São Paulo sobre o Marília, por 3 a 0, no Morumbi, neste domingo. No último fim de semana, já havia decidido a partida contra a Ponte Preta, em Campinas. Depois de ter perdido espaço entre os titulares para Alexandre Pato e Luis Fabiano, Kardec está retomando a confiança. "Estou tranquilo. Estou fazendo o meu melhor e também sou titular. Tive mais uma oportunidade e estou ajudando a equipe", disse Kardec.

Na próxima partida, o São Paulo vai fazer o clássico contra o Palmeiras, na quarta-feira, no Allianz Parque. Kardec vai reencontrar sua ex-equipe e espera ser pressionado.

"É uma sensação diferente, com certeza. Não tem o que dizer sobre tantos momentos bons que passei naquele lugar, ao lado dos torcedores. Agora será no estádio novo e não vai ser fácil. Talvez seja o melhor do Brasil e um dos melhores do mundo, em termos de tecnologia e gramado. Vamos ver na hora da partida como será", disse o centroavante.

Esse será o terceiro encontro de Kardec com o Palmeiras desde que deixou a equipe ano passado. Nas duas primeiras oportunidades, o São Paulo venceu por 2 a 1, com um gol dele, no Pacaembu, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No segundo turno, vitória do São Paulo por 2 a 0. Agora, Kardec atuará pela primeira vez na nova casa do rival e espera pressão dos torcedores. "Acredito que venha (pressão), mas estou tranquilo e sempre fui profissional. Vou fazer o melhor para defender as cores do São Paulo", disse Kardec.