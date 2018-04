Kardec diz torcer para Palmeiras permanecer na Série A em 2015

Alan Kardec deixou o Palmeiras de maneira turbulenta, mas mais uma vez demonstrou que qualquer cicatriz que possa ter havido ficou no passado. Ao analisar a situação do antigo clube, mais uma vez ameaçado pelo rebaixamento, o atacante do São Paulo disse torcer pela permanência do agora rival.

O jogador acredita que o time alviverde tem boas chances de escapar - a briga é contra Bahia e Vitória - pelo fato de o time jogar em casa contra um desinteressado Atlético-PR e mostrou carinho ao analisar a situação delicada dos antigos companheiros.

"Creio que (escapa) sim, porque o Palmeiras jogará para sua torcida e eles são um 12º jogador e não abandonaram o time. Acredito que o pior não irá acontecer porque lá tem pessoas de muito caráter e não merecem o que está acontecendo, pessoas que trabalham. Torço para que permaneça porque é um grande time, tem uma nova arena, é um clássico a mais para jogarmos, e uma viagem a menos que precisamos fazer", afirmou.

Kardec defendeu o Palmeiras até abril, quando um imbróglio da diretoria na hora de comprar seus direitos abriu caminho para que o São Paulo o "roubasse". O atacante rapidamente caiu nas graças dos são-paulinos, mas não saiu chamuscado com os palmeirenses, que apontaram o presidente Paulo Nobre como responsável pela saída.

Ele ainda mantém contato com diversos jogadores do elenco, como Juninho, Felipe Menezes e Marcelo Oliveira. "As pessoas lá sabem quem é o Alan Kardec. A torcida tem um papel fundamental porque não deixou o time em momento algum. Existem pessoas que estão trabalhando com seriedade. Por isso torço para que não caiam."