Kardec sonha voltar a ser titular do São Paulo: 'Tem espaço para todos no time'

Alan Kardec mostrou faro de artilheiro e marcou dois gols na vitória do São Paulo contra o América-MG por 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, o último jogo do time antes de encarar o Atlético Nacional pela semifinal Libertadores.

Embora não comece jogando quarta-feira, o atacante afirmou que sonha não só em poder ajudar o time na Colômbia como também voltar a ser titular da equipe do técnico Edgardo Bauza. "Acho que tem espaço para todos na equipe. E se eu continuar fazendo meu trabalho bem feito, não tem porque eu não jogar", disse o jogador, que foi titular na vitória contra os mineiros neste domingo porque Bauza escalou um time reserva.

O principal concorrente de Kardec é o atacante Calleri, que está de saída do São Paulo. Mas o empréstimo do argentino termina logo após a disputa da Libertadores. Kardec reconheceu que não fez um bom primeiro semestre, mas que é o momento de virar a chave e pensar no futuro. "Saio mais feliz do jogo de hoje, sem dúvida. Estou fazendo aquilo que todos esperam. Não devo achar que sou o melhor, mas tenho tido algumas boas atuações."

O atacante disse ainda que confia no desempenho da equipe na Colômbia e na classificação à final da Libertadores. O São Paulo precisa vencer por 3 a 0, porque perdeu o primeiro jogo no Morumbi pelo placar de 2 a 0. "Será um jogo para colocar o coração em campo. Vamos buscar de todas as formas a classificação."