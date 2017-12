Karembeu está triste por ser a última Copa de Zidane Campeão com a França no Mundial de 1998, Christian Karembeu disse nesta quarta-feira que "todos os jogadores estão tristes porque o Mundial da Alemanha será a última Copa de Zinedine Zidane". Para o ex-volante, o camisa 10 da seleção poderá fazer a diferença. "Esta será a última aparição com a França e uma oportunidade única de mostrar sua qualidade. Zidane não vai ser o jogador que decidirá tudo para a França, mas pode fazer a diferença a qualquer momento". Karembeu foi um dos 109 campeões mundiais homenageados pela Fifa nesta quarta, em Munique, na Alemanha. "É sempre uma boa atmosfera me encontrar novamente com antigos companheiros ou adversários", indicou Karembeu, campeão da Europa e Intercontinental com o Real Madrid. Ele aponta como favoritos Brasil, Itália e Alemanha. "Mas acho que a surpresa européia pode ser a Espanha". A França enfrenta a Suíça, em Stuttgart, na estréia na Copa do Mundo, no dia 13. No mesmo dia, Togo e Coréia do Sul fazem o outro jogo do Grupo G.