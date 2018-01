Karlsruhe retorna à primeira divisão do Campeonato Alemão O Karlsruhe derrotou neste domingo o rival Unterhaching, por 1 a 0, com gol de Edmond Kapllani, e garantiu vaga na primeira divisão do Campeonato Alemão da próxima temporada. A equipe conquistou o acesso com três rodadas de antecedência. Disputam as outras duas vagas: Hansa Rostock, Duisburgo, Furth, Friburgoy e Kaiserslautern. Campeão alemão em 1909, o Karlsruhe também ganhou a Copa da Alemanha em duas oportunidades. A equipe havia sido rebaixada em 1998 e chegou a estar na terceira divisão do futebol alemão na temporada 2000/2001, quando passou por uma reestruturação interna.