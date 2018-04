Karlsruhe vence e é o quarto na Bundesliga O Karlsruhe SC voltou ao quarto lugar do Campeonato Alemão ao vencer o Duisburg em casa por 1 x 0 neste domingo. O Karlsruhe, recém-promovido à primeira divisão, assegurou a vitória com uma cabeçada do zagueiro suíço Mario Eggimann, aos 29 minutos do primeiro tempo. No outro jogo deste domingo, o Bochum venceu o Wolfsburg por 5 x 3, em casa. O Bayern de Munique viu sua vantagem na liderança do campeonato cair para dois pontos ao empatar, sem gols, em casa com o Eintracht Frankfurt no sábado. O Bayern, que continua sendo o único time invicto da competição, criou e perdeu 38 chances durante a partida, e acabou tendo que se contentar com apenas um ponto. O resultado deixou a equipe em primeiro lugar com 28 pontos em 12 jogos, e permitiu que o Hamburg se aproximasse, depois de vencer o Hertha Berlin por 2 x 1, também em casa. O Werder Bremen está em terceiro lugar, com 24 pontos, depois de vencer o Hansa Rostock por 1 x 0 em casa. O Karlsruhe é o quarto colocado, com 23 pontos.