Karlsruher vence e assume a quarta posição no Alemão

O Karlsruher assumiu a quarta posição do Campeonato Alemão após vencer, em casa, nesta sexta-feira, o Hertha Berlim por 2 a 1. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O Hertha Berlim abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, com Marko Pantelic. O Karlsruher conseguiu a virada apenas no segundo com Tamás Hajnal, aos 11 minutos, e Sebastian Freis, aos 21. Com a vitória, o Karlsruher chegou aos 26 pontos, três a menos que o líder Bayern de Munique, que neste sábado recebe o Wolfsburg.