Kashima Antlers busca o bi no Japão O Kashima Antlers tenta neste sábado, em Ibaraki (uma das sedes da Copa do Mundo de 2002), contra o Jubilo Iwata, conquistar o bicampeonato da J-League. Na primeira partida da final, no sábado passado, houve empate por 2 a 2. Na ocasião, o Jubilo vencia por 2 a 0, mas cedeu o empate nos dez minutos finais. Amanhã, um novo empate leva a decisão para a prorrogação. Persistindo a igualdade, a partida será decidida nos pênaltis. Antes da primeira partida da final, as equipes se enfrentaram duas vezes nesta temporada e o Jubilo venceu as duas. Também decidiram o Campeonato Japonês duas vezes. Em 1997, deu Jubilo. Em 1998, o Kashima levou a melhor. Comandado pelo técnico Toninho Cerezo, o Kashima, que conta com três brasileiros no elenco - o lateral-esquerdo Augusto (ex-Corinthians), o zagueiro Fabiano (ex-Flamengo) e o meia Bismarck (ex-Vasco) -, é um dos clubes com mais destaque no Japão. Na temporada passada, conquistou a tríplice coroa ao vencer a Copa Nabisco, a Copa do Imperador e a J-League. No Jubilo, que não conta com nenhum jogador brasileiro, o grande destaque é o experiente centroavante Kakayama, de 34 anos. Destaque da seleção japonesa, ele é nome certo na lista do técnico PhilippeTroussier para a Copa. Outro que se destaca na equipe é o meia canhoto Nanami, que esteve no último Mundial, na França. Ele já defendeu o Venezia, da Itália.