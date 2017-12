Kashima Antlers dispensa Bismarck O meia Bismarck, que já defendeu a seleção brasileira, foi dispensado nesta terça-feira pelo Kashima Antlers, atual campeão japonês. O clube se recusou a renovar o contrato do jogador, que está na equipe desde 1997. Bismarck, de 32 años, ganhou cinco títulos nacionais no Japão - dois pelo Verdy Kawasaki e três pelo Kashima. O jogador, revelado no fim da década de 80 no Vasco, foi um dos reservas do Brasil na Copa de 1990, na Itália.