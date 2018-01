Kashima Antlers e Kawasaki Frontale lutarão pelo 1º título do futebol em 2017

Campeão japonês e sensação do Mundial de Clubes ao só perder a decisão para o Real Madrid na prorrogação, o Kashima Antlers terá a chance de ser o primeiro clube a levantar um troféu no futebol em 2017. Nesta quinta-feira, o time se classificou para a decisão da Copa do Imperador. E o seu rival na final também está definido e será o Kawasaki Frontale.

A Copa do Imperador é um tradicional torneio mata-mata do futebol japonês - está em sua 96ª edição. E a final, realizada em jogo único, assim como todas as fases anteriores, costuma ser disputada em 1º de janeiro. Assim, Kashima Antlers e Kawasaki Frontale terão a chance de começar 2017 levantando uma taça.

Nesta quinta-feira, em Osaka, o Kashima Antlers garantiu a passagem para a decisão ao derrotar o Yokohama Marinos por 2 a 0, com gols de Shoma Doi, aos 41 minutos da etapa inicial, e Yuma Suzuki, aos 28 do segundo tempo. O brasileiro Fabrício entrou em campo pelo time vencedor nos minutos finais, quando o placar já estava definido.

Na outra semifinal da Copa do Imperador, o Kawasaki Frontale superou o Omiya Ardija por 1 a 0, em Yokohama. O time vencedor começou a partida com três brasileiros entre os titulares - Eduardo Neto, Elsinho e Dudu -, mas o gol da vitória foi anotado mesmo por um japonês, Shogo Taniguchi, aos 40 minutos da etapa final.

Após as vitórias, Kashima Antlers e Kawasaki Frontale agora vão se preparar para a decisão da Copa do Imperador. O confronto, agendado para 1º de janeiro, será disputado em Suita.