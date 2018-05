Kashima Antlers é tricampeão consecutivo no Japão

Na última rodada do Campeonato Japonês, o Kashima chegou ainda ameaçado pelo segundo colocado Kawasaki Frontale. Se empatasse, a equipe poderia perder o título em caso de vitória do concorrente direto. No fim, ambos os times venceram e terminaram com uma diferença de dois pontos na tabela. Também fora de casa, o Kawasaki derrotou o Kashiwa Reysol por 3 a 2.

Este foi o quinto título de Oswaldo de Oliveira à frente do Kashima. Além do tricampeonato, ele já venceu a Copa do Imperador em 2007 e a Supercopa Japonesa neste ano. No Brasil, as principais conquistas do treinador de 59 anos se deram pelo Corinthians, pelo qual foi campeão brasileiro em 1999 e venceu o primeiro Mundial de Clubes da Fifa em 2000.

Com o término do Campeonato Japonês, três equipes foram rebaixadas. Entre elas estão o Oita Trinita, que disputou recentemente a Copa Suruga diante do Internacional de Porto Alegre, e o Kashiwa Reysol, do atacante brasileiro França. O outro time rebaixado é o JEF United Chiba.