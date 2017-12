Kashima perto da final no Japão O Kashima Antlers pode garantir neste sábado o título do segundo turno e com isso, se classificar para decidir o Campeonato Japonês com o Jubilo Iwata, campeão do primeiro turno. A equipe dirigida pelo brasileiro Toninho Cerezo jogará em casa contra o Verdy Tokyo - time de Edmundo - e será campeão com uma rodada de antecedência se ganhar, porque tem quatro pontos de vantagem sobre o Jubilo (33 a 29).