Kayke faz dois gols e Flamengo derrota o Avaí por 3 a 0 em Natal

O Flamengo venceu o Avaí por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Arena das Dunas, em Natal, em partida válida pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em atuação segura, com dois gols de Kayke, o time rubro-negro carioca chega à sua terceira vitória consecutiva e torna mais sólido o sonho de uma vaga no G4. O clube está perto do grupo de classificação à Copa Libertadores, com 32 pontos. O Avaí, com 23, segue na briga contra o rebaixamento.

Os times voltam a campo neste final de semana para a 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo faz o clássico contra o Fluminense, no domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, às 16 horas. No mesmo dia e horário, o Avaí enfrenta o Coritiba no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

O jogo começou movimentado na Arena das Dunas. O Avaí tinha mais posse de bola e tentava o gol com mais êxito do que a equipe carioca. Aos 18 minutos, Camacho fez excelente cobrança de falta na entrada da área e a bola explodiu no travessão. O goleiro Paulo Victor só conseguiu olhar o lance, prostrado na linha de fundo, torcendo para que a bola não entrasse. Aos 22, após escanteio, Eduardo Neto dominou a bola na segunda trave e mandou uma bomba de esquerda - a bola passou perto da meta.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Flamengo respondeu e, aos 30 minutos, em boa jogada de Emerson com o colombiano Armero pela esquerda, a bola chegou até Alan Patrick, que fintou o goleiro Vagner e abriu o placar na Arena das Dunas. Após o gol, a equipe catarinense se esforçou para igualar o placar, mas o time rubro-negro acertou a marcação e dificultou a tarefa.

No segundo tempo, o jogo seguiu disputado, mas o Flamengo tinha vantagem no volume de jogo. Aos 5 minutos, Kayke recebeu na entrada da área, fez o corte e chutou no canto. A bola passou perto da trave. Aos 9, em grande passe de calcanhar na entrada da área de Alan Patrick, Armero cruzou e Kayke, livre na marca do pênalti, completou para fazer o segundo gol.

Aos 29 minutos, o Avaí fez boa jogada. Léo Gamalho recebeu cara a cara com Paulo Victor, bateu forte no canto e o goleiro espalmou. No rebote da jogada, Renan Oliveira finalizou cruzado e o arqueiro fez excelente defesa. Logo depois, Kayke se consagrou na partida: recebeu sozinho dentro da área, driblou o goleiro Vagner e completou para as redes.

Aos 44 minutos, Paulo Victor executou mais uma grande defesa em chute de Léo Gamalho cara a cara. O Avaí tentou pressionar para diminuir o placar, mas o Flamengo conseguiu administrar as tentativas do adversário.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 x 0 AVAÍ

FLAMENGO - Paulo Victor; Ayrton, Samir, Wallace e Armero (Paulinho); Márcio Araújo (Jonas), Canteros, Alan Patrick e Everton; Emerson (Marcelo Cirino) e Kayke. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

AVAÍ - Vagner; Nino Paraíba, Jéci, Antonio Carlos e Romário; Adriano (Roberto), Eduardo Neto, Néstor Camacho (Renan Oliveira) e Anderson Lopes (Pablo); Rômulo e Léo Gamalho. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Alan Patrick, aos 30 minutos do primeiro tempo; Kayke, aos 9 e aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samir (Flamengo); Antonio Carlos, Adriano e Eduardo Neto (Avaí).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA - R$ 1.639.485,00.

PÚBLICO - 22.825 pagantes.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal (RN).