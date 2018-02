Kazim é preterido e Júnior Dutra será titular do Corinthians; Sheik é relacionado

O mistério criado durante a semana chegou ao fim neste sábado. O técnico Fábio Carille definiu o titular do ataque do Corinthians para encarar o Novorizontino. Júnior Dutra venceu a concorrência com Kazim e iniciará entre os 11 a partida marcada para este domingo, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

+ Corinthians elege novo presidente neste sábado

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

Na quarta-feira, Carille escalou Kazim entre os titulares no treino e indicou que manteria o turco na equipe. Na sexta, porém, alternou entre o atacante e Júnior Dutra, dando mostras de que poderia mudar. Até que neste sábado, veio a confirmação sobre o novo titular. Kazim vai para o banco. Ele tem sofrido perseguição da torcida pelo futebol fraco apresentado até agora.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na atividade desta manhã, o treinador corintiano separou o elenco em dois grupos. O primeiro, com os titulares, realizou um treino sem adversário, comandado por Carille e pelo auxiliar Leandro Cuca. Já os reservas fizeram um trabalho com bola em campo reduzido, liderados pelos auxiliares Osmar Loss e Fabinho.

Júnior Dutra participou do primeiro time, enquanto Kazim esteve no segundo. Assim, o Corinthians está confirmado para encarar o Novorizontino com: Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel; Romero, Rodriguinho, Jadson e Clayson; Júnior Dutra.

EMERSON SHEIK

Outra novidade corintiana para a partida estará no banco de reservas. Também neste sábado, Carille confirmou o atacante Emerson Sheik entre os relacionados. Ele ficará como opção diante do Novorizontino e pode fazer sua reestreia pelo clube, aos 39 anos.

O Corinthians informou que Sheik receberá a camisa 47. O número é uma alusão à data 4/7, já que foi no dia 4 de julho de 2012 que ele definiu o título da Libertadores e escreveu seu nome entre os ídolos corintianos, ao marcar os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Boca Juniors, na grande final.