Kazim realiza exames e fica perto de assinar contrato com o Corinthians

O atacante Kazim realizou exames médicos nesta segunda-feira antes de fechar com o Corinthians. Se for aprovado, ele assinará contrato de duas temporadas com seu novo clube. Kazim, que é turco naturalizado inglês, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba.

O Corinthians acertou com clube paranaense o pagamento de cerca de R$ 1,5 milhão para contratar o jogador, que tinha compromisso com o clube paranaense até o fim deste ano.

A contratação de Kazim, de 30 anos, tem o aval do técnico Fábio Carille, que pensa em utilizar o jogador no ataque, formando dupla com Jô, que acertou seu retorno ao Corinthians no final de 2016.

Além de Kazim e Jô, o Corinthians também contratou o atacante Luidy, que veio do CRB, para o setor ofensivo. O clube ainda sonha fechar com o também atacante William Pottker, da Ponte Preta, que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 14 gols.