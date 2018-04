Keane marca 2, e Irlanda goleia a Estônia

O time da casa terminou o jogo com apenas nove atletas em campo. O zagueiro Andrei Stepanov foi expulso aos 34 minutos do primeiro tempo, e o capitão Raio Piiroja levou o vermelho aos 32 do segundo.

A Irlanda abriu o placar aos 13 minutos da etapa inicial, numa cabeçada de Keith Andrews. Jon Walters ampliou, também de cabeça, aos 22 do segundo tempo, e Keane marcou o terceiro aos 27, para fechar o placar, de pênalti, aos 44.

O jogo de volta será na terça-feira, em Dublin.

(Reportagem de Philip O'Connor)