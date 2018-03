Keegan trabalhará na 2ª divisão inglesa Durou sete meses o período em que Kevin Keegan esteve afastado do futebol. O treinador demitiu-se da seleção da Inglaterra em outubro e nesta quinta-feira, assinou contrato com o Manchester City. O "primo pobre" do Manchester United foi rebaixado para a segunda divisão inglesa, depois de ficar apenas um ano no retorno à série principal. Keegan, 50 anos, substitui Joe Royle, demitido no início da semana, após o fiasco do Manchester City nesta temporada. O acordo fechado com o presidente David Bernstein, em princípio, prende o treinador por cinco anos no clube. "É um prazer ter Keegan conosco", afirmou o dirigente, que sonha em levar o time de volta à elite, já que é quase impossível alcançar os velhos rivais locais, novamente campeões ingleses. Kevin Keegan foi um dos principais jogadores da Inglaterra nos anos 70, mas sua carreira como treinador não é das mais exuberantes. Sua experiência principal ocorreu com o Newcastle, clube que ajudou a ser promovido para a primeira divisão, algumas temporadas atrás. Em 99, ele foi convidado a assumir o cargo na seleção, com a saída de Glenn Hoddle. O trabalho de Keegan no comando do "English Team" não entusiasmou, mesmo com alguns bons resultados. Ele pediu demissão em outubro do ano passado, logo após derrota por 1 a 0 para a Alemanha, em jogo pelas Eliminatórias para a Copa de 2002. A partida oficialmente marcou o fim do estádio de Wembley.