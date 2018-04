Keirrison alerta para pressão da torcida na Venezuela Às vésperas da estreia do Santos na Copa Libertadores, o atacante Keirrison está preocupado com a pressão da torcida do Deportivo Táchira no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. No domingo, cerca de 40 torcedores locais fizeram um coro nas arquibancadas na tentativa de intimidar os brasileiros no primeiro treino em solo venezuelano.