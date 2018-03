Keirrison desfalca Coritiba por pelo menos três semanas

O atacante Keirrison ficará fora dos gramados por um período de três a quatro semanas, segundo informou nesta terça-feira o departamento médico do Coritiba. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. "O resultado do exame saiu na noite desta segunda. A lesão é um pouco mais complicada do que observamos na avaliação inicial, feita no vestiário. Por isso não concluímos o laudo antes de ver o resultado da ressonância", disse o médico Lúcio Ernlund. As sessões de fisioterapia de Keirrison começam na tarde desta terça, no centro de treinamentos do clube. Caso o atleta reaja bem, o prazo de recuperação pode diminuir. "É claro que a resposta dele ao tratamento conta muito", disse Ernlund. Caso fique três semanas fora, o atacante só voltará na quinta rodada do Brasileiro, no dia 8 de junho, contra o Botafogo. Até lá, terá perdido as partidas contra Figueirense, São Paulo e Cruzeiro.