Keita dá vitória ao Mali sobre o Níger na Copa Africana de Nações

PORT ELIZABETH - Com um gol de Seydou Keita, o Mali venceu o Níger por 1 a 0, neste domingo, em Port Elizabeth, na África do Sul, e largou na frente no Grupo B da Copa Africana de Nações. O gol do ex-volante do Barcelona, que hoje atua pelo Dalian Aerbin, da China, deixou o país com três pontos, sozinho na ponta, pois Congo e Gana empataram por 2 a 2 na outra partida que abriu esta chave, também neste domingo.

O gol de Keita, capitão do Mali, saiu apenas aos 39 minutos do segundo tempo e acabou deixando a seleção de Níger sozinha na última colocação do Grupo B. Decisivo neste domingo, o jogador defendeu o Barcelona com sucesso entre 2008 e 2012, período em que atuou pela equipe em 119 partidas no período mais vitorioso da história do clube catalão.

Iniciada no último sábado, a Copa Africana definirá o oitavo e último representante da Copa das Confederações, que será realizada em junho, no Brasil.

E, horas antes de o Mali fechar o dia com vitória na competição, Gana desperdiçou boa chance de estrear vencendo, pois o país chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Emmanuel Agyemang Badu e Kwadwo Asamoah. Porém, Tresor Mputu e Dieumerci

Mbokani marcaram dois gols em um intervalo de apenas 14 minutos no segundo tempo para dar a igualdade ao Congo. Desta forma, as duas seleções ficaram empatadas com um ponto, na vice-liderança do Grupo B.

No último gol do duelo, o goleiro Robert Kidiaba Muteba, do Congo, repetiu a comemoração engraçada que protagonizou no Mundial de Clubes de 2010, quando o Internacional foi eliminado pelo Mazembe. Ele sentou no gramado e deu "quicadas" com o seu traseiro no chão para festejar.

No último sábado, a Copa Africana de Nações começou com dois empates por 0 a 0, entre a anfitriã África do Sul e a estreante Cabo Verde, e entre Marrocos e Angola, em confrontos válidos pelo Grupo A da competição.