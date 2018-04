Keita se oferece para pagar premiação no Mali na Copa Africana

DURBAN - O capitão Seydou Keita afirmou que não vai deixar que um possível desacordo sobre a premiação dos jogadores estrague o que ele chamou de "inestimável" campanha do Mali na Copa Africana das Nações, mesmo que isso signifique que ele precise dar um pouco do seu dinheiro.

Após o Mali avançar para as quartas de final, o capitão reconheceu que a definição da premiação aos jogadores se eles eliminarem a anfitriã África do Sul no sábado e chegarem às semifinais pode ser um problema.

Assim, o ex-jogador do Barcelona disse que vai ajudar financeiramente se for necessário, e salientou que a tentativa do Mali de conquistar pela primeira vez o título da Copa Africana de Nações deixa o dinheiro em segundo plano porque o mais importante é trazer alegria à sua pátria.

"Você não pode imaginar a emoção e estou feliz de estar aqui hoje e ter condições de jogar uma partida que vai trazer alegria para o meu país", disse Keita. "Isso não tem preço. Dinheiro não importa nesses momentos".

O Mali passa por uma momento de turbulência, com uma intervenção militar liderada pelos franceses contra os extremistas islâmicos no país. "Ainda pode haver algum desacordo sobre as premiações para as semifinais, mas nós vamos lidar com isso", disse Keita. "Na verdade, eu disse ao ministro (dos Esportes) que se formos para as semifinais e ainda existir um desacordo sobre a premiação, eu poderia contribuir".