Kel desfalca Fortaleza contra Criciúma O Fortaleza não terá Kel na partida deste domingo contra o Criciúma, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. O jogador ainda sente fortes dores na coxa direita. Finazzi, também machucado, é dúvida para ficar no banco. Ele sofreu uma contusão no coletivo de sexta-feira e foi levado para ser avaliado pelos médicos. No ataque, o técnico Luis Carlos Cruz optou pela dupla Vinícius e Clodoaldo. Para afastar os jogadores da torcida, que anda desanimada com o fraco rendimento do clube, que ocupa o 22º lugar na competição a diretoria resolveu levá-los para treinar por toda a semana na cidade litorânea de Paracuru, a 100 quilômetros da capital cearense. O presidente Jorge Mota prometeu contratar reforços e foi a São Paulo com este objetivo. O Fortaleza deve jogar com Jéfferson; Erandir, Erivelton e Ronaldo Angelim; Chiquinho, Dude, Wendell, Alysson e Marcos Paulo; Vinícius e Clodoaldo.