Kelly desfalca Atlético-PR no Estadual O Atlético-PR conseguiu antecipar o jogo contra o "lanterna" Francisco Beltrão para as 11 horas deste sábado, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba. Inicialmente, a partida estava marcada para domingo. O meia Kelly, cujo passe está sendo negociado com o Tokyo, do Japão, não jogará. Ele viaja no dia 2 e deve ser emprestado até o final do ano. Vice-líder do Campeonato Paranaense, com um ponto atrás do Malutrom, o Atlético concentra sua atenção no estadual, depois de ter sido eliminado da Copa Sul-Minas, na última quarta-feira. Além de Kelly, o técnico Paulo César Carpegiani não poderá contar com o zagueiro Nem, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Douglas deve entrar em seu lugar. No meio-de-campo, Donizete Amorim ocupa a posição de Kelly. Na outra partida deste sábado, o Coritiba, que está na 3ª colocação, joga contra o União Bandeirante (9º lugar), às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Entusiasmado por ser o único paranaense a continuar na Copa Sul-Minas, o Coritiba pretende repetir a boa campanha no Paranaense e luta para manter sua invencibilidade. Um tropeço neste sábado pode custar a terceira posição para o Coritiba, que está 3 pontos atrás do vice-líder Atlético. Isso porque no domingo, ele poderá ser ultrapassado pelo Paraná (4º) ou o Rio Branco (6º), que se enfrentam.