Kélson derrota Todo Duro no 1º assalto O sergipano Kélson Carlos Pinto, campeão brasileiro e latino-americano dos superleves, venceu o pernambucano Luciano ?Todo Duro? Torres, meio-pesado, no primeiro assalto, na luta de sexta-feira, no Ginásio Antônio Balbino em Salvador. Kélson não demorou mais que um minuto e meio para nocautear ?Todo Duro? ? que emagreceu oito quilos para estar apto à categoria da luta. Kelson, 26 anos, é o segundo no ranking da Organização Mundial de Boxe com direito a desfiar o campeão, o norte-americano Demarcus Collins.