Kempes aponta Espanha como favorita à Copa do Mundo

O ex-jogador Mario Kempes, campeão do mundo em 1978 pela Argentina, apontou neste sábado a seleção espanhola como uma das principais favoritas a conquistar o título da próxima Copa do Mundo, na África do Sul. "Dá gosto vê-los jogar, a Espanha melhorou muito nos últimos quatro anos", disse Kempes após o sorteio dos grupos do Mundial.

Hoje comentarista de um canal esportivo de televisão, o ex-jogador destacou semelhanças entre o estilo de atuar da seleção espanhola e do Barcelona. "Ambas as equipes têm ótimos jogadores no meio de campo, como Xavi e Iniesta, que tocam muito bem a bola. Acho que é isso que faltava à seleção. Menos fúria e mais qualidade técnica, que eles possuem e estão mostrando agora", explicou.

Em relação ao sorteio das chaves do Mundial, Kempes disse que a Espanha deverá avançar às oitavas-de-final sem muitas dificuldades no grupo H, que também conta com Honduras, Chile e Suíça.

O ex-atacante argentino apontou ainda Brasil, Alemanha e a seleção de seu país, comandada por Diego Maradona, como outras equipes favoritas a conquistar a Copa, "por estarem acostumadas a esse tipo de desafio".