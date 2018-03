Keno exalta Borja e crê em sucesso do colombiano no Palmeiras: 'Entende o jogo'

O colombiano Miguel Borja vestiu a camisa do Palmeiras pela primeira vez no último sábado. E logo na primeira oportunidade pelo novo clube, deixou sua marca na goleada por 4 a 1 sobre a Ferroviária, em casa, pelo Campeonato Paulista. A atuação no fim de semana e o comportamento nos treinos já conquistaram seus colegas de clube, inclusive aqueles que brigam por posição com ele.

"Ele (Borja) é mais tranquilo, conversa mais com o Mina e o Guerra. Entende o jogo, é um cara sossegado. Pelo pouco tempo que entrou no jogo, conseguiu mostrar o que veio fazer: gol. É um jogador de muita força e finaliza muito bem. Vai ajudar o Palmeiras", declarou Keno em entrevista à ESPN Brasil nesta segunda-feira.

O elenco palmeirense ganhou folga nesta segunda-feira de carnaval e só volta a treinar na terça. Na sexta, o time enfrenta o Red Bull Brasil em Campinas, pelo Paulista, mas ninguém esconde que a cabeça já está na estreia da Libertadores, semana que vem, dia 8 de março, contra o Atlético Tucumán na Argentina.

"A gente sabe que está chegando a Libertadores. Sabemos que é difícil jogar fora de casa, a pressão extra por ser campeão brasileiro, mas estamos bem focados. Teremos o jogo na sexta, então o Eduardo vai ver o que pode ter de melhor para a partida na Argentina", comentou Keno.