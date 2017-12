Kerlon não joga mais no Brasileiro Além de perder o artilheiro Fred, que foi vendido na semana passada para o Lyon, da França, o técnico do Cruzeiro, Paulo César Gusmão, ganhou mais um significativo desfalque para o restante do Campeonato Brasileiro. Considerado uma das principais promessas do clube mineiro, o meia Kerlon, de apenas 17 anos, será submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo e deverá ficar de quatro a seis meses afastado dos gramados. Com isso, o jovem atleta está fora também da disputa do Mundial Sub-17, em setembro, no Peru. Hoje, o médico do Cruzeiro, Ronaldo Nazaré, disse que Kerlon voltou a sentir uma contusão antiga. Segundo ele, trata-se de uma lesão osteocondral (na cartilagem do osso talos, que faz a união do tornozelo com o pé), que impede o jogador de "fazer o movimento de giro". A cirurgia foi marcada para a manhã da próxima sexta-feira, no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. "É uma cirurgia complexa. O prazo mínimo (de recuperação) é de quatro a seis meses", observou o médico. Kerlon - grande destaque da Seleção Brasileira que conquistou o Campeonato Sul-Americano Sub-17 em abril, na Venezuela - foi convocado na semana passada pelo técnico Nelson Rodrigues. Ele teria de se apresentar hoje para a preparação visando a disputa do Mundial da categoria. Apesar de não ser titular do time, Kerlon participou de várias partidas do Cruzeiro pelo Brasileiro. Ele ficou famoso por desenvolver a técnica de conduzir a bola com a cabeça, jogada que ficou conhecida como "drible da foca". Fred - O Cruzeiro divulgou oficialmente o valor da venda de Fred ao Lyon. De acordo com a diretoria celeste, o clube francês desembolsou um total de 14, 910 milhões de euros. Deste montante, 11, 910 milhões correspondem à parcela que cabe ao Cruzeiro - 85% dos direitos econômicos do atleta, sendo 75% que pertenciam ao clube mineiro e mais 10% do Feyenoord, da Holanda. Os dirigentes mineiros informaram que o pagamento ao clube holandês ainda será negociado. Na transação, o atacante mineiro, de 21 anos, terá direito a 3 milhões de euros. De acordo com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, o América-MG, clube que formou Fred, poderá acionar a Fifa para ter direito a 5% sobre a venda - valor que teria de ser repassado pelo Lyon.