Kerlon sofre acidente de carro em MG A fase não anda boa para o garoto Kerlon, jovem revelação do Cruzeiro. Fora do Mundial sub-17 e da equipe mineira por causa de uma contusão no tornozelo esquerdo - ainda não sabe quando irá operar - ele sofreu acidente de carro na sexta-feira, na BR 381, em Timóteo. O Corolla dirigido por seu pai, Silvino Souza, foi atingido por um Golf. Menos mal que Kerlon e o pai não se feriram.