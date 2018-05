Kevin Mirallas perderá resto da temporada, mas deve ir à Copa do Mundo

LIVERPOOL - O Everton anunciou nesta terça-feira que o atacante Kevin Mirallas está fora do restante da temporada. Ele perderá os últimos três jogos da equipe na temporada por conta de uma lesão na virilha, sofrida na vitória sobre o Manchester United, domingo, mas não deve ser problema para a seleção belga que virá ao Brasil disputar a Copa do Mundo.

Um dos destaques do Everton na temporada, Mirallas deixou o gramado de Goodison Park após marcar o segundo gol da vitória por 2 a 0 sobre o Manchester. Exames médicos mostraram uma pequena distensão em sua virilha, que deve afastá-lo dos gramados por um mês e meio.

"Não é uma lesão grave. Deve ficar cinco ou seis semanas fora, e isso no pior dos cenários. Kevin se recupera rapidamente e ficaria surpreso se ele não estivesse em forma em três ou quatro semanas", disse o técnico do Everton, Roberto Martinez. "O aspecto mais importante agora é que possamos deixá-lo totalmente em forma para participar com a Bélgica da Copa do Mundo."

Se a previsão do treinador estiver correta, Mirallas deverá voltar a ficar à disposição já durante a preparação belga para a Copa. A seleção estreia no dia 17 de junho, contra a Argélia no Mineirão, e já sofreu duas perdas significativas para o Mundial: o terceiro goleiro Koen Casteels e o atacante Christian Benteke, ambos lesionados.