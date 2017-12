Kevin-Prince Boateng assina contrato e pode voltar a jogar pelo Milan

O Milan vai ter o reforço de um velho conhecido em 2016. Nesta terça-feira, um dia depois de abrir a janela de transferências do futebol italiano, o clube milanês informou que assinou contrato com o meia ganês Kevin-Prince Boateng, que agora passará a fazer parte do seu elenco profissional.

O ganês, que é irmão do zagueiro Jérôme Boateng, do Bayern de Munique e da seleção alemã, já vinha treinando com o Milan há algumas semanas para recuperar a forma física, uma vez que estava sem clube. O jogador, de 25 anos, defendeu o Milan de 2010 a 2013, e não atua profissionalmente desde maio.

Ele vinha jogando regularmente pelo Schalke 04 quando teve seu contrato rescindido sem maiores explicações pelas duas partes. No verão europeu, ficou muito perto de assinar com o Sporting, mas o acordo não foi para frente porque não houve acordo a respeito dos direitos de imagem. À época, o ganês já até estava em Lisboa para assinar contrato.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em setembro, Boateng começou a treinar com o elenco do Milan, chegando a disputar dois amistosos, um deles contra a Inter de Milão. Por conta da janela de transferências, só agora ele pôde ser registrado. O Milan não informou o tempo de contrato. O clube é só o sexto colocado do Campeonato Italiano.