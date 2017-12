Kewell dedica seu gol diante da Croácia ao amigo Cissé Em entrevistas publicadas nesta sexta-feira em jornais australianos, o atacante Harry Kewell dedicou o seu gol, o segundo no empate por 2 a 2 diante da Croácia, a seu companheiro de Liverpool, Djibril Cissé. O jogador francês fraturou a perna direita durante um amistoso de preparação contra a China, pouco antes do início do Mundial, e ficou de fora da competição. "Foi fantástico marcar o gol que nos permitiu passar à segunda fase. Mas eu gostaria de dedicá-lo a meu amigo Cissé, que deveria estar nessa Copa. Infelizmente ele quebrou a perna e a França ficou sem um jogador excelente. Espero que ele se recupere rápido. O gol foi para ele", destacou Kewell. O empate contra a seleção croata levou a Austrália à segunda fase de um Mundial pela primeira vez na história da competição. Em 1974, em sua primeira participação em Copas, a equipe da Oceania foi eliminada na primeira fase. Agora, a Austrália vai enfrentar a Itália, pelas oitavas-de-final, em partida marcada para a próxima segunda-feira, em Kaiserslautern.